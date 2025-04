Start in Enduro-WM für zwei sächsische Asse schmerzhaft und hart

In Portugal begann für Jeremy Sydow und Luca Fischeder die Enduro-WM-Saison 2025. Für den einen mit einem heftigen Sturz, für den anderen zunächst ernüchternd.

Der Chemnitzer Jeremy Sydow und der Geringswalder LucaFischeder, aktuell die beiden besten deutschen Endurofahrer, hatten sich nach den ersten Läufen zur Internationalen Deutschen Enduro-Meisterschaft (DEM) nach Portugal aufgemacht. In Fafe wollten sie auch in der Weltmeisterschaft bestmöglich in die Saison starten. Ihr Trip nach Nordportugal...