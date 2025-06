Steher-Meisterschaft: Teamwork zahlt sich aus: Rautzenberg und Lohse im Siegesrausch

Die neuen Steher-Meister kommen aus Chemnitz. Das Duo Rautzenberg/Lohse überzeugte bei den Titelkämpfen.

Wenn sich Robin Rautzenberg und Sven Lohse am Mittwoch wie üblich an der Radrennbahn im Sportforum einfinden, dürften sie eine Vielzahl von Glückwünschen erhalten. Denn das Duo vom RSV Chemnitz hat auf der Radrennbahn Erfurt-Andreasried in eindrucksvoller Manier den Deutschen Meistertitel im Stehersport errungen.