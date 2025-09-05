Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Zeitplan der Leichtathletik-WM 2025 in Tokio: Alle Entscheidungen im Überblick

Geht für den LV 90 Erzgebirge an den Start: Kugelstoßerin Katharina Maisch ist in Tokio dabei.
Geht für den LV 90 Erzgebirge an den Start: Kugelstoßerin Katharina Maisch ist in Tokio dabei. Bild: IMAGO/Beautiful Sports
Sport-Mix
Zeitplan der Leichtathletik-WM 2025 in Tokio: Alle Entscheidungen im Überblick
Von Thomas Kaufmann
Vom 13. bis zum 21. September finden in der Hauptstadt Japans die 20. Leichtathletik-Weltmeisterschaften statt. Hier finden Sie die Final-Entscheidungen in der Übersicht. Welcher TV-Sender überträgt live?

Tokio.

Erläuterung Abkürzung: M = Männer F = Frauen

Angegeben ist die Ortszeit. Die Zeitverschiebung zur MESZ beträgt +7 Stunden.

Samstag, 13. September 2025

8 Uhr: 35 km Gehen F u. M

21.10 Uhr: Kugelstoßen M

21.30 Uhr: 10.000 Meter F

22.20 Uhr: 4 x 400 m Staffel Mixed

Sonntag, 14. September 2025

8 Uhr: Marathon F

19.10 Uhr: Diskus F

20.40 Uhr: Weitsprung F

21.30 Uhr: 10.000 m M

22.13 Uhr: 100 m F

22.20 Uhr: 100 m M

Montag, 15. September 2025

8 Uhr: Marathon M

20.10 Uhr: Stabhochsprung M

21 Uhr: Hammerwerfen F

21.55 Uhr: 3000 m Hindernis M

22.20 Uhr: 100 m Hürden F

Dienstag, 16. September 2025

20.35 Uhr: Hochsprung M

21 Uhr: Hammerwerfen M

22.05 Uhr: 1500 M F

22.20 Uhr: 110 m Hürden M

Mittwoch, 17. September 2025

20.10 Uhr: Stabhochsprung F

20.50 Uhr: Weitsprung M

21.57 Uhr: 3000 m Hindernis F

22.20 Uhr: 1500 m M

Donnerstag, 18. September 2025

19.23 Uhr: Speerwerfen M

20.55 Uhr: Dreisprung F

22.10 Uhr: 400 m M

22.24 Uhr: 400 m F

Freitag, 19. September 2025

20.50 Uhr: Dreisprung M

21.15 Uhr: 400 m Hürden M

21.27 Uhr: 400 m Hürden F

22.06 Uhr: 200 m M

22.22 Uhr: 200 m F

Samstag, 20. September 2025

7.30 Uhr: 20 km Gehen F

9.50 Uhr: 20 km Gehen M

19.54 Uhr: Kugelstoßen F

21.05 Uhr: Speerwerfen F

21.11 Uhr: 800 m (Siebenkampf) F

21.29 Uhr: 5000 m F

22.22 Uhr: 800 m M

Sonntag, 21. September 2025

19.30 Uhr: Hochsprung F

19.35 Uhr: 800 m F

19.50 Uhr: 5000 m M

20 Uhr: Diskus M

20.25 Uhr: 4 x 400 m Staffel M

20.40 Uhr: 4 x 400 m Staffel F

20.55 Uhr: 1500 m (Zehnkampf) M

21.10 Uhr: 4 x 100 m Staffel F

21.20 Uhr: 4 x 100 m Staffel M

Welcher TV-Sender überträgt die Leichtathletik-EM?

Die ARD und das ZDF teilen sich in die TV-Berichterstattung zur Leichtathletik-WM. So wird die ARD am 13, 15., 17., 19. und 21. September vom Großsportereignis berichten - das ZDF in den Tagen dazwischen.

Vorläufiger Plan:

Samstag, 13. 9.: ARD 2.15 bis Uhr und 13 bis 15.30 Uhr

Sonntag, 14.9.: ZDF 0.55 bis 5.10 Uhr und 11.50 bis 15.40 Uhr

Montag, 15.9. ARD 1 bis 5 Uhr und 13 bis 16 Uhr

Dienstag, 16.9.: ZDF 13 bis 15.30 Uhr

Mittwoch, 17.9.: ARD 12 bis 16 Uhr

Donnerstag, 18.9.: ZDF 12.10 bis 15.30 Uhr

Freitag, 19.9.: ARD 13 bis 16 Uhr

Samstag, 20.9.: ZDF 0.15 bis 5.45 Uhr und 12.15 bis 15.30 Uhr

Sonntag, 21.9.: ARD 12.05 bis 14.30 Uhr

Zudem verweisen beide Sender auf ihr Sport-Angebot im Netz unter sportschau.de beziehungsweise sportstudio.de. (tka)

Alle Angaben ohne Gewähr.

