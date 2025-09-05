Zeitplan der Leichtathletik-WM 2025 in Tokio: Alle Entscheidungen im Überblick

Vom 13. bis zum 21. September finden in der Hauptstadt Japans die 20. Leichtathletik-Weltmeisterschaften statt. Hier finden Sie die Final-Entscheidungen in der Übersicht. Welcher TV-Sender überträgt live?
Erläuterung Abkürzung: M = Männer F = Frauen
Angegeben ist die Ortszeit. Die Zeitverschiebung zur MESZ beträgt +7 Stunden.
Samstag, 13. September 2025
8 Uhr: 35 km Gehen F u. M
21.10 Uhr: Kugelstoßen M
21.30 Uhr: 10.000 Meter F
22.20 Uhr: 4 x 400 m Staffel Mixed
Sonntag, 14. September 2025
8 Uhr: Marathon F
19.10 Uhr: Diskus F
20.40 Uhr: Weitsprung F
21.30 Uhr: 10.000 m M
22.13 Uhr: 100 m F
22.20 Uhr: 100 m M
Montag, 15. September 2025
8 Uhr: Marathon M
20.10 Uhr: Stabhochsprung M
21 Uhr: Hammerwerfen F
21.55 Uhr: 3000 m Hindernis M
22.20 Uhr: 100 m Hürden F
Dienstag, 16. September 2025
20.35 Uhr: Hochsprung M
21 Uhr: Hammerwerfen M
22.05 Uhr: 1500 M F
22.20 Uhr: 110 m Hürden M
Mittwoch, 17. September 2025
20.10 Uhr: Stabhochsprung F
20.50 Uhr: Weitsprung M
21.57 Uhr: 3000 m Hindernis F
22.20 Uhr: 1500 m M
Donnerstag, 18. September 2025
19.23 Uhr: Speerwerfen M
20.55 Uhr: Dreisprung F
22.10 Uhr: 400 m M
22.24 Uhr: 400 m F
Freitag, 19. September 2025
20.50 Uhr: Dreisprung M
21.15 Uhr: 400 m Hürden M
21.27 Uhr: 400 m Hürden F
22.06 Uhr: 200 m M
22.22 Uhr: 200 m F
Samstag, 20. September 2025
7.30 Uhr: 20 km Gehen F
9.50 Uhr: 20 km Gehen M
19.54 Uhr: Kugelstoßen F
21.05 Uhr: Speerwerfen F
21.11 Uhr: 800 m (Siebenkampf) F
21.29 Uhr: 5000 m F
22.22 Uhr: 800 m M
Sonntag, 21. September 2025
19.30 Uhr: Hochsprung F
19.35 Uhr: 800 m F
19.50 Uhr: 5000 m M
20 Uhr: Diskus M
20.25 Uhr: 4 x 400 m Staffel M
20.40 Uhr: 4 x 400 m Staffel F
20.55 Uhr: 1500 m (Zehnkampf) M
21.10 Uhr: 4 x 100 m Staffel F
21.20 Uhr: 4 x 100 m Staffel M
Welcher TV-Sender überträgt die Leichtathletik-EM?
Die ARD und das ZDF teilen sich in die TV-Berichterstattung zur Leichtathletik-WM. So wird die ARD am 13, 15., 17., 19. und 21. September vom Großsportereignis berichten - das ZDF in den Tagen dazwischen.
Vorläufiger Plan:
Samstag, 13. 9.: ARD 2.15 bis Uhr und 13 bis 15.30 Uhr
Sonntag, 14.9.: ZDF 0.55 bis 5.10 Uhr und 11.50 bis 15.40 Uhr
Montag, 15.9. ARD 1 bis 5 Uhr und 13 bis 16 Uhr
Dienstag, 16.9.: ZDF 13 bis 15.30 Uhr
Mittwoch, 17.9.: ARD 12 bis 16 Uhr
Donnerstag, 18.9.: ZDF 12.10 bis 15.30 Uhr
Freitag, 19.9.: ARD 13 bis 16 Uhr
Samstag, 20.9.: ZDF 0.15 bis 5.45 Uhr und 12.15 bis 15.30 Uhr
Sonntag, 21.9.: ARD 12.05 bis 14.30 Uhr
Zudem verweisen beide Sender auf ihr Sport-Angebot im Netz unter sportschau.de beziehungsweise sportstudio.de. (tka)
