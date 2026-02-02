MENÜ
Felipe Schiwek, Isa Ulbricht und Fabian Röder waren beim Kugelstoßmeeting dabei.
Felipe Schiwek, Isa Ulbricht und Fabian Röder waren beim Kugelstoßmeeting dabei. Bild: Jörg Weichelt
Rochlitz
Mittweidaer Leichtathletik-Trio trotzt den Herausforderungen
Von Robin Seidler
Beim 20. Rochlitzer Kugelstoßmeeting waren auch drei Sportler aus Mittweida dabei. Am Tag zuvor überzeugten viele mittelsächsische Leichtathleten bei den Mitteldeutschen Meisterschaften in Halle.

Das frühe Aufstehen hat sich für die Leichtathleten der LG und des TSV Fortschritt Mittweida am Sonntag gelohnt. Isa Ulbricht, Felipe Schiwek sowie Fabian Röder waren die Lokalmatadoren beim 20. Rochlitzer Kugelstoßmeeting. Und für die beiden Athleten der LG Mittweida lief es besser als am Tag zuvor bei der Mitteldeutschen Meisterschaft....
