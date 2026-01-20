MENÜ
  • 25.000 Waren müssen bei Edeka im Vogtland raus: Mehr Platz für Sushi-Theke und Wein-Tasting

Beim Ausräumen packen auch die 50 Mitarbeitenden mit an - so wie Azubi Jay Yusuf Ali (17). Nach der Umbaupause geht Ronny Kadelke (links) auch mit einem Wein-Tasting an den Start.
Beim Ausräumen packen auch die 50 Mitarbeitenden mit an - so wie Azubi Jay Yusuf Ali (17). Nach der Umbaupause geht Ronny Kadelke (links) auch mit einem Wein-Tasting an den Start. Bild: Cornelia Henze
Mit dem Bauplan ist Ronny Kadelke jetzt täglich auf der Baustelle im Supermarkt unterwegs. Er hofft auf zügige Abläufe, damit der Markt nach sechs Wochen wieder öffnen kann.
Mit dem Bauplan ist Ronny Kadelke jetzt täglich auf der Baustelle im Supermarkt unterwegs. Er hofft auf zügige Abläufe, damit der Markt nach sechs Wochen wieder öffnen kann. Bild: Cornelia Henze
Wände zwischen Edeka und der früheren Jysk-Filiale werden schon rausgenommen. Aus zwei Geschäften entsteht eines: ein langer Schlauch.
Wände zwischen Edeka und der früheren Jysk-Filiale werden schon rausgenommen. Aus zwei Geschäften entsteht eines: ein langer Schlauch. Bild: Cornelia Henze
Auf Plakaten kündigt Edeka in Auerbach Umbau und die sechs Wochen Schließung an.
Auf Plakaten kündigt Edeka in Auerbach Umbau und die sechs Wochen Schließung an. Bild: Cornelia Henze
Auerbach
25.000 Waren müssen bei Edeka im Vogtland raus: Mehr Platz für Sushi-Theke und Wein-Tasting
Redakteur
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kunden erleben gerade, wie sich der Supermarkt in Mühlgrün zum Baufeld wandelt. Halblehre Vitrinen, lose Kabel, geschäftige Handwerker sagen den großen Umbau voraus. Was Kaufmann Ronny Kadelke plant.

Den Satz „Haben wir nicht“ gibt‘s eher selten bei Edeka-Händler Ronny Kadelke. Doch in diesen Tagen kann es schon sein, dass der eine oder andere Artikel im Regal fehlt. Der Grund: Der Supermarkt im Göltzschtal-Center Auerbach-Mühlgrün steht vor dem großen Umbau. Am Samstag, 31. Januar, können Kunden dort vorerst letztmals einkaufen....
Mehr Artikel