25.000 Waren müssen bei Edeka im Vogtland raus: Mehr Platz für Sushi-Theke und Wein-Tasting

Kunden erleben gerade, wie sich der Supermarkt in Mühlgrün zum Baufeld wandelt. Halblehre Vitrinen, lose Kabel, geschäftige Handwerker sagen den großen Umbau voraus. Was Kaufmann Ronny Kadelke plant.

Den Satz „Haben wir nicht“ gibt‘s eher selten bei Edeka-Händler Ronny Kadelke. Doch in diesen Tagen kann es schon sein, dass der eine oder andere Artikel im Regal fehlt. Der Grund: Der Supermarkt im Göltzschtal-Center Auerbach-Mühlgrün steht vor dem großen Umbau. Am Samstag, 31. Januar, können Kunden dort vorerst letztmals einkaufen....