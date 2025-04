44-Jährige bei Auffahrunfall in Ellefeld leicht verletzt

Eine 28-Jährige war mit ihrem Auto auf den Mitsubishi geknallt. Ein Rettungswagen musste kommen.

Eine Mitsubishi-Fahrerin ist am Mittwoch, 9. April, in Ellefeld bei einem Auffahrunfall leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte die 44-Jährige gegen 9.30 Uhr auf der Hauptstraße verkehrsbedingt angehalten. Sie wollte in die Lindenstraße abbiegen. Eine 28-jährige Audi-Fahrerin, die hinter dem Mitsubishi fuhr, bemerkte das...