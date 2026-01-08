Ab in die Loipe: Hier lohnt sich Ski-Sport rund um Auerbach

Der erste schneereiche Winter lockt Skifahrer aus dem Göltzschtal wieder in die Loipe. Dort einsteigen kann man quasi vor der Haustür. Loipenspurer Thomas Pohl weiß, wo der Ski am besten funzt.

Endlich mal wieder Schnee. Thomas Pohl arbeitet im Auerbacher Bauhof. Und als solcher flitzt er in diesen Tagen mit dem Spurschlitten über Felder und Waldwege der Ortschaften Beerheide und Schnarrtanne. Sein Herz schlägt für sein Heimatdorf Beerheide, das den Zusatz „Luftkurort“ trägt und das Urlauber wegen der guten Waldluft und des... Endlich mal wieder Schnee. Thomas Pohl arbeitet im Auerbacher Bauhof. Und als solcher flitzt er in diesen Tagen mit dem Spurschlitten über Felder und Waldwege der Ortschaften Beerheide und Schnarrtanne. Sein Herz schlägt für sein Heimatdorf Beerheide, das den Zusatz „Luftkurort“ trägt und das Urlauber wegen der guten Waldluft und des...