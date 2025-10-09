Abschied mit vielen Fragezeichen: Warum die Gründerin des Autismuszentrums Vogtland den Verein verlässt

Sabine Heckel gilt als die treibende Kraft hinter der Gründung des Autismuszentrums Vogtland im Jahr 2005. Nun hat sie den Verein verlassen. Welche Gründe sie dafür nennt.

Es war die Ehrung für ihr Lebenswerk: Im Mai dieses Jahres hatte die Auerbacherin Sabine Heckel den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland erhalten. Denn ohne sie hätte es den Verein Autismuszentrum Vogtland, den sie 2005 mit gründete und von 2014 bis 2021 leitete, wohl nie gegeben. Zuvor hatte es dort keine professionelle Hilfe zur...