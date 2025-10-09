Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Abschied mit vielen Fragezeichen: Warum die Gründerin des Autismuszentrums Vogtland den Verein verlässt

Sabine Heckel hat den Verein des Autismuszentrums verlassen.
Sabine Heckel hat den Verein des Autismuszentrums verlassen. Bild: Joachim Thoß/Archiv
Sabine Heckel hat den Verein des Autismuszentrums verlassen.
Sabine Heckel hat den Verein des Autismuszentrums verlassen. Bild: Joachim Thoß/Archiv
Auerbach
Abschied mit vielen Fragezeichen: Warum die Gründerin des Autismuszentrums Vogtland den Verein verlässt
Redakteur
Von Gunter Niehus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sabine Heckel gilt als die treibende Kraft hinter der Gründung des Autismuszentrums Vogtland im Jahr 2005. Nun hat sie den Verein verlassen. Welche Gründe sie dafür nennt.

Es war die Ehrung für ihr Lebenswerk: Im Mai dieses Jahres hatte die Auerbacherin Sabine Heckel den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland erhalten. Denn ohne sie hätte es den Verein Autismuszentrum Vogtland, den sie 2005 mit gründete und von 2014 bis 2021 leitete, wohl nie gegeben. Zuvor hatte es dort keine professionelle Hilfe zur...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.10.2025
5 min.
Wann und wie lange? So gelingt der perfekte Mittagsschlaf
Wecker muss sein! Wer sich nach dem Mittagsschlaf nicht komplett überfahren fühlen will, sollte ihn zeitlich begrenzen.
Mittagsschlaf ist bloß für Babys? Keineswegs! Ein Powernap ist ein kleiner Neustart fürs Gehirn, sagen Experten. 7 Fragen und Antworten rund um das wichtigste Päuschen des Tages.
Friederike Ostermeyer, dpa
27.09.2025
3 min.
Autismuszentrum Vogtland: Auseinandersetzung mit dem Landratsamt um gekündigte Verträge spitzt sich zu
Das Landratsamt zahlt für 19 autistische Kinder im Vogtlandkreis Schulbegleiter.
Die Kreisbehörde hat Verträge mit dem Autismuszentrum Vogtland gekündigt. Betroffene Eltern wissen nicht, wie es weitergeht. Sie nutzten deshalb die Einwohnerfragestunde im Kreistag. Dort war erstmals etwas zu Gründen der Kündigung zu hören.
Uwe Selbmann
26.09.2025
3 min.
Autismuszentrum Vogtland: Was Eltern zur Kündigung durch den Landkreis sagen
Peter Syndikus ist Geschäftsführender Vorstand beim Autismuszentrum Vogtland.
In einem Brief protestieren Eltern gegen die Kündigung der Verträge mit dem Autismuszentrum durch das Landratsamt. Auch eine Petition für das Zentrum wurde gestartet. Wird mittlerweile auch geklagt?
Gunter Niehus
10.10.2025
1 min.
Kurz und ganz gut: Der Suzuki Swift beim Tüv
Keck ums Eck: Frech, wendig und spritzig - so lässt sich der Suzuki Swift beschreiben - was taugt er gebraucht?
Er ist wendig, er ist erschwinglich - das spricht für den japanischen Kleinwagen. Doch Augen auf beim Kauf, denn Reparaturen der Marotten können ins Geld gehen.
Stefan Weißenborn, dpa
09:09 Uhr
1 min.
Polizeiauto kracht in Plauener Bäckerei: Zwei Schwerverletzte
Zwei Polizisten wurden schwer verletzt, als sie mit ihrem Auto in ein Haus krachten.
Zwei Polizisten wurden im Vogtland schwer verletzt, als sie mit ihrem Funkstreifenwagen in eine Bäckerei krachten. Das Geschäft kann nicht öffnen.
Daniela Hommel-Kreißl
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
Mehr Artikel