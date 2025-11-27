Advent im vogtländischen Werda: Holzkunst trifft auf Zuckermännle

Die Heimatstube rüstet sich für eine neue Weihnachtsschau mit etlichen historischen und jüngeren Exponaten. Diesmal liegt der Schwerpunkt auf Geschnitztem aus privater Herstellung.

Am ersten Adventssonntag wird es in der Werdaer Heimatstube wieder besinnlich. Diesmal treffen Besucher der Weihnachtsausstellung auf allerhand Geschnitztes: Krippen, Pyramiden, Figuren und andere Dinge aus der ortsansässigen Hobby-Werkstatt von Klaus Brückner. Alle Jahre wieder liegt der zweite Schwerpunkt auf Zuckermännle, einem Werdaer... Am ersten Adventssonntag wird es in der Werdaer Heimatstube wieder besinnlich. Diesmal treffen Besucher der Weihnachtsausstellung auf allerhand Geschnitztes: Krippen, Pyramiden, Figuren und andere Dinge aus der ortsansässigen Hobby-Werkstatt von Klaus Brückner. Alle Jahre wieder liegt der zweite Schwerpunkt auf Zuckermännle, einem Werdaer...