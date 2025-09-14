Alpakas und Lamas begeistern bei Hoffest im Vogtland: Nur der Tierarzt muss in Deckung gehen

Das erste Hoffest auf dem Ellefelder Alpakahof Mosig hat die Erwartungen der Gastgeber weit übertroffen. Etwa 1000 Interessierte schauten am Samstag vorbei. Was Inhaber Nick Mosig nun vorhat.

Vier Alpakas und ein Lama schauen neugierig in die große Runde. Immer wieder fassen ihnen Kinder ins weiche Fell. Eltern halten die Begegnung im Bild fest und erkundigen sich danach, wie die Tiere so drauf sind. Auf dem Alpakahof Mosig in Ellefeld war am Samstag sechs Stunden lang richtig viel los. Erste Hoffest-Besucher standen schon vor dem...