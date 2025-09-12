Eine Premiere im Vogtland: Menschen und Tiere feiern gemeinsam

Beim ersten Hoffest auf dem Ellefelder Alpakahof Mosig können Besucher am Samstag auf tierische Tuchfühlung gehen. Anbieten wollen die Gastgeber aber noch viel mehr - und regionale Anbieter einbinden.

Wer keine Berührungsängste mit kleineren und größeren Tieren hat, ist auf dem Ellefelder Alpakahof Mosig gut aufgehoben. Am Samstag steigt dort das erste Hoffest. Von 14 bis 20 Uhr können Gäste nicht nur tierische Bekanntschaften schließen, sondern auch allerhand andere Dinge erleben. Dazu kooperiert der Hof mit Anbietern aus der Region.