Arbeiten in luftiger Höhe: Weshalb Waldarbeiter im Vogtland in den Baumkronen unterwegs sind

Auerbach
Hoch hinaus geht es für Arbeiter des Sachsenforstes im Vogtland. Ihr Ziel: die Baumkrone eines bestimmten Nadelbaumes. Was die Männer dort suchten.
Für diesen Job muss man schwindelfrei sein: Am Montag hat die Zapfenernte bei der Weißtanne im Vogtland begonnen. Dafür sind Waldarbeiter des Sachsenforsts mit Zapfenpflücker-Ausbildung in die Baumkronen eines Waldes bei Schreiersgrün geklettert und sammelten die noch grünen, geschlossenen und sehr klebrigen Zapfen der Tanne. Peter Hahn...
