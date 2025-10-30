Auerbacher Fressnapf-Team in Sorge um dreibeinige Katze: „Bitte bringt uns Baby zurück“

Seit gut einer Woche ist die Stimmung in dem Geschäft für Tierbedarf geknickt. Der beste Mitarbeiter im Laden, Katze Baby, ist weg. Zurück blieben nur der Tracker und tausend Fragen.

Wo ist die geliebte Katze? Wurde sie überfahren? Wurde sie von Fremden mitgenommen? Die Auerbacher Fressnapf-Verkäufer Madlen Seckel, Justin Losleben und deren Kollegen stellen sich gerade diese Fragen. Auch die Kunden, die in diesen Tagen den Tierfachhandel im Göltzschtalcenter Auerbach/Mühlgrün betreten, fragen nach: „Wo ist Baby?".