Auerbacher Haushalt: Wann die Stadt ihre Schulden zurückzahlen will

Der Stadtrat hat sein Budget für die nächsten zwei Jahren verabschiedet. Es müssen viele Kredite aufgenommen waren. Warum?

Zweieinhalb Millionen Euro – so viele Schulden will Auerbach in diesem Jahr aufnehmen. Kommendes Jahr ist es sogar noch eine Million mehr. So steht es im Haushalt der Stadt, den der Stadtrat Montagabend verabschiedet hat. In den darauf folgenden Jahren will Auerbach weitere Schulden aufnehmen. Die Pro-Kopf-Verschuldung steigt dadurch von 422,70...