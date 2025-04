Auerbacher Ortsteil bangt um Ex-Rathaus: „Das Haus geht von unten hoch kaputt.“

Nutzungsideen für die Erdgeschossräume im ehemaligen Rebesgrüner Rathaus gibt es mehrere. Umfunktioniert werden können sie offensichtlich nicht. Denn das Haus hat Schwachstellen.

Gerne würde Zahnärztin Friederike Köhler umziehen. Von ihrer kleinen Praxis an der Eicher Straße in größere Räume im ehemaligen Rebesgrüner Rathaus. Dass eine solche Unternehmung irgendwann doch möglich werden könnte, daran hat der Ortschaftsrat jedoch Zweifel. Auch an der Umsetzung anderer sinnvoller Nutzungsideen, von denen es einige...