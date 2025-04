Auf Ausbildungssuche: So viel Geld zahlen die Chefs ihren Lehrlingen im Vogtland

Die 6. Berufsmesse zog am Mittwoch Scharen von Acht- bis Zehntklässler in die Schloss-Arena Auerbach. 105 Betriebe stellen sich vor. Was künftige Azubis von ihrer Firma erwarten - und die von ihnen.

Spaß soll der künftige Job bereiten, aber auch das Geld soll stimmen - und Karriere wollen junge Leute auch machen. Das wird Mittwochnachmittag an den in der Schloss-Arena aufgebauten Ständen deutlich. Dort kommen künftige Azubis mit den Chefs ins Gespräch. Einige Schüler sagen klar, wie sie sich den Start ins Berufsleben vorstellen. Spaß soll der künftige Job bereiten, aber auch das Geld soll stimmen - und Karriere wollen junge Leute auch machen. Das wird Mittwochnachmittag an den in der Schloss-Arena aufgebauten Ständen deutlich. Dort kommen künftige Azubis mit den Chefs ins Gespräch. Einige Schüler sagen klar, wie sie sich den Start ins Berufsleben vorstellen.