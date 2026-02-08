Auf der Suche nach Menschen mit viel Herz: Wo sind die Top-Vogtländer im Ehrenamt?

Am 9. Oktober steigt im Königlichen Kurhaus Bad Elster die Ehrenamtsgala. Wer die Ausgezeichneten sein werden, das entscheiden die Vogtländer. Ideen sind gefragt.

Ehrenamtliches Engagement und gelebte Nächstenliebe sind unverzichtbar für den gesellschaftlichen Zusammenhalt – meint Landrat Thomas Hennig (CDU). Weil der Landkreis erneut Menschen ehren möchte, die Verantwortung übernehmen, anderen Zeit schenken und die Gesellschaft menschlicher gestalten, werden Vorschläge erbeten. Welche ehrenamtlich...