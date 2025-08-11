Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Einen ganzen Korb voller Pilze hat der Syrauer Pilzberater Steffen Schmidt gesammelt. Anfängern rät er, nur die Pilze mitzunehmen, die man kennt - oder den Experten-Rat einholen.
Einen ganzen Korb voller Pilze hat der Syrauer Pilzberater Steffen Schmidt gesammelt. Anfängern rät er, nur die Pilze mitzunehmen, die man kennt - oder den Experten-Rat einholen. Bild: Ellen Liebner
Einen ganzen Korb voller Pilze hat der Syrauer Pilzberater Steffen Schmidt gesammelt. Anfängern rät er, nur die Pilze mitzunehmen, die man kennt - oder den Experten-Rat einholen.
Einen ganzen Korb voller Pilze hat der Syrauer Pilzberater Steffen Schmidt gesammelt. Anfängern rät er, nur die Pilze mitzunehmen, die man kennt - oder den Experten-Rat einholen. Bild: Ellen Liebner
Auerbach
Auf in den Wald: Diese schmackhaften Pilze kann man jetzt im Vogtland finden
Redakteur
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Schwamme-Saison ist eröffnet. Zwei Pilz-Experten geben Tipps, welche Pilze man stehen lassen sollte und welche in den Korb gehören. Und ein feines Pilzrezept ist auch dabei.

Vogtländer haben in diesen Tagen auf wenigen Quadratmetern mehrere 100 Steinpilze gefunden: Das ist keine Flunkerei, sagt der Syrauer Pilzberater Steffen Schmidt. Und dessen Falkensteiner Kollegin Sandra Gruner bestätigt: „Die Pilzsaison ist eröffnet.“ Die Leute sind derzeit im Sammelfieber und strömen in die Wälder. Der gute Pilz-Rat von...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:00 Uhr
4 min.
Einer vom Bolzplatz, zwei von der Akademie: Wie ein internationales Trio zu den Fußballern des SSV Königshain-Wiederau fand
Illja Vanin, Iskander Temirtas, Kostiantyn Zhukov (v. l.) sind die drei Neuzugänge beim SSV Königshain-Wiederau.
Der Mittelsachsenligist hat in diesem Sommer drei Neuzugänge zu sich gelotst. Einen Erfolg durfte das Trio vor einigen Wochen schon in der Region bejubeln.
Robin Seidler
09.08.2025
2 min.
Champignons und Hexenröhrlinge - Pilze sprießen in Sachsen
Pilzfreunde können in Sachsen jetzt langsam fündig werden. (Archivbild)
In die Pilze zu gehen, lohnt sich vor allem im Herbst. Aber auch jetzt lassen sich in Sachsen schon gute Speisepilze finden. Es ist jedoch Vorsicht geboten, sagen Experten.
08:00 Uhr
1 min.
Sanierungen am Fachschulzentrum Freiberg-Zug: Neue Gelder bewilligt
Das Fachschulzentrum im Freiberger Stadtteil Zug.
Seit geraumer Zeit wird das marode Gebäude auf Vordermann gebracht. Nun wird eine weitere Etappe angegangen.
Wieland Josch
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
14.08.2025
2 min.
Hunderte Pilze auf wenigen Quadratmetern: Kann das sein?
Steffen Schmidt ist Pilzberater in Syrau im Vogtland.
Können auf wenigen Quadratmetern mehrere Hundert Steinpilze stehen? Ein vogtländischer Pilzberater erklärt, was dahinter steckt und wie es jetzt mit der Pilzsaison weitergeht.
Elisa Leimert
12.08.2025
3 min.
Klein-Erzgebirge: Darum sind die Stunden für die Augustusburg gezählt
Die Augustusburg ist bereits vom Schellenberg heruntergehoben worden, wartet auf ihren Abtransport. Oliver Weinhold zeigt noch einmal die Modellnummer des Objektes im Ausstellungsverzeichnis.
Nach sechs Jahrzehnten verlässt eines der legendärsten und größten Schaustücke die Miniaturwelt des Klein-Erzgebirges in Oederan. Gibt es Ersatz für das Modell vom Wahrzeichen des Erzgebirges?
Christof Heyden
Mehr Artikel