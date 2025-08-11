Auf in den Wald: Diese schmackhaften Pilze kann man jetzt im Vogtland finden

Die Schwamme-Saison ist eröffnet. Zwei Pilz-Experten geben Tipps, welche Pilze man stehen lassen sollte und welche in den Korb gehören. Und ein feines Pilzrezept ist auch dabei.

Vogtländer haben in diesen Tagen auf wenigen Quadratmetern mehrere 100 Steinpilze gefunden: Das ist keine Flunkerei, sagt der Syrauer Pilzberater Steffen Schmidt. Und dessen Falkensteiner Kollegin Sandra Gruner bestätigt: „Die Pilzsaison ist eröffnet." Die Leute sind derzeit im Sammelfieber und strömen in die Wälder. Der gute Pilz-Rat von...