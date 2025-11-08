Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Hexenröhrlinge wachsen dieses Jahr auch im November noch.
Hexenröhrlinge wachsen dieses Jahr auch im November noch. Bild: Silvia Kölbel
Auerbach
Kann man Pilze trotz Nachtfrost im Vogtland noch essen?
Von Silvia Kölbel
Immer noch stehen Pilze im Wald. Viele haben den ersten Frost scheinbar unbeschadet überstanden. Doch kann man diese Pilze noch zu sich nehmen?

Nachts ist es frostig, tagsüber frühlingshaft – doch was bedeutet das für die Pilzernte? So mancher Vogtländer ist in diesen Tagen verunsichert. Die tagsüber milden Novembertage ließen die Pilze einerseits sprießen, andererseits wurden sie nachts schon mehrfach von Raureif überzogen.
