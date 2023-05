Auto rast durch Kleingartensiedlung in Rodewisch - Bergung wird zum Kraftakt

Ein spektakulärer Unfall hat sich am Dienstag in Rodewisch ereignet. Ein 85-jähriger Mann wollte am Vormittag mit seinem Ford auf dem Bahnhofsweg wenden. Aus bisher unbekannten Gründen beschleunigte er während des Manövers unkontrolliert. Bei der Polizeidirektion in Zwickau geht man davon aus, dass der Mann bei dem Automatikfahrzeug statt dem...