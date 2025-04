Baum gerammt: Unfall in Neustadt endet mit Blechschaden

Bei einem Verkehrsunfall in Neustadt ist in der Nacht zu Montag ein Schaden von 10.000 Euro entstanden. Was war geschehen?

Ein Verkehrsunfall in Neustadt hat in der Nacht zu Montag für zwei Personen mit leichten Verletzungen geendet. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion in Zwickau am Montag mitteilte, fuhr kurz nach Mitternacht ein 44-jähriger Mann am Steuer seines BMW auf der Bergener Straße aus Richtung Oelsnitzer Straße kommend in Richtung Bergen. Gegen... Ein Verkehrsunfall in Neustadt hat in der Nacht zu Montag für zwei Personen mit leichten Verletzungen geendet. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion in Zwickau am Montag mitteilte, fuhr kurz nach Mitternacht ein 44-jähriger Mann am Steuer seines BMW auf der Bergener Straße aus Richtung Oelsnitzer Straße kommend in Richtung Bergen. Gegen...