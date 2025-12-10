Befragungen in Bus, Zug und Straßenbahn im Vogtland: Darauf müssen sich Fahrgäste in den nächsten Monaten einstellen

Ab Sonntag beginnt der Verkehrsverbund Vogtland eine Fahrgastbefragung in öffentlichen Verkehrsmitteln. Ein Jahr lang werden Daten gesammelt. Wo und was genau gefragt wird.

Der Verkehrsverbund Vogtland (VVV) startet mit dem Fahrplanwechsel ab Sonntag, 14. Dezember, eine sogenannte Verkehrserhebung in öffentlichen Verkehrsmitteln. Für genau ein Jahr – bis 13. Dezember 2026 – werden hierfür Befragungen der Fahrgäste durchgeführt. Darüber hat der Verband auf seiner jüngsten Versammlung informiert. „Die...