Brauerei-Streik bei Wernesgrüner im Vogtland für mehr Geld: „Wir haben den Anspruch, gleich entlohnt zu werden“

Alles im grünen Bereich? Nicht bei den Beschäftigten der Wernesgrüner Brauerei. Am Mittwoch traten diese in einen Warnstreik. Besonders der Lohnunterschied zwischen West und Ost verärgert.

Beschäftigte der Wernesgrüner Brauerei im Vogtland sind am Mittwoch für drei Stunden in einen Warnstreik getreten. Zu der Arbeitsniederlegung hatte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) in mehreren Brauereien in Sachsen aufgerufen.