Die Gewerkschaft hat das Angebot der Arbeitgeber in den laufenden Tarifverhandlungen als „Frechheit“ zurückgewiesen. In der Textilindustrie Ost drohen deshalb jetzt Warnstreiks.

Der Konflikt in den laufenden Tarifverhandlungen in der Textilindustrie Ost spitzt sich zu. Zwar haben die Arbeitgeber in der zweiten Verhandlungsrunde in Meerane diese Woche ein Angebot vorgelegt. Das aber sieht laut IG Metall für die meisten Beschäftigten eine Nullrunde bis in den Herbst nächsten Jahres und auch danach nur eine minimale...