Das Auto mit den wohl meisten Spottnamen: Was Vogtländer an ihren Saporoshez-Oldies lieben

Die Tage der offenen Tür beim Fliegerklub Auerbach haben Saporoshez-Freunde Vogtland am Wochenende für ein Treffen mitgenutzt. Welche Erinnerungen dabei wach wurden.

Noch nicht zu sehen, aber schon zu hören: Der Ruf eilte dem Saporoshez im Osten immer voraus. Menschen, die das Auto aus früherer sowjetischer Produktion trotz oder gerade wegen dessen Eigenheiten lieben, haben sich am Wochenende auf dem Auerbacher Flugplatz versammelt. Zum zweitem Mal kooperierte der dortige Fliegerklub bei seinem Tag der...