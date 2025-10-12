Das gab’s in Ellefeld noch nie: Hauptstraße wegen großer Pferdeparade zur Kirmes gesperrt

Ein langes Festwochenende liegt hinter Ellefeld und Rebesgrün. Musik, Tanz und Sport gab es in beiden Orten, doch in einem Fall war diesmal auch eine besondere Geburtstagsparade zu erleben.

So viele Pferde hat Ellefelds Zentrum wahrscheinlich noch nie gesehen. Erst recht keine ortsfremden. Anderthalb Stunden dauerte es am Samstagnachmittag, bis das letzte der 38 Bilder die Festumzugsrunde mit Start und Ziel am Reit- und Fahrverein Ellefeld und Umgebung beendet hatte. Zum ersten Mal in der Ellefelder Kirmesgeschichte richteten die...