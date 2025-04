Das Klinikum Obergöltzsch und die Krankenhausreform: „Die Struktur ist wie ein Kartenhaus“

Vogtland Rodewisch. Krankenhausstrukturgesetz: Welch langer, sperriger Name! Aber was kommt auf das Personal der kreiseigenen Klinik in Rodewisch zu - und auf Patienten? Verwaltungschef Jörg Barzik gibt Einblicke.

Wozu ist die Krankenhausreform gut? Wozu ist die Krankenhausreform gut?