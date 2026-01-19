MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Das sind die Top-Babynamen im Vogtland 2025: Renesmee und Platon treffen auf Sophie und Matteo

Helena Sophie heißt das Neujahrsbaby von Plauen 2026. Ob es dieser Name im neuen Jahr in die Top 10 schafft? 2025 lag Helena im Mittelfeld. Zweitname Sophie liegt voll im Trend.
Helena Sophie heißt das Neujahrsbaby von Plauen 2026. Ob es dieser Name im neuen Jahr in die Top 10 schafft? 2025 lag Helena im Mittelfeld. Zweitname Sophie liegt voll im Trend. Bild: Ellen Liebner
Die beliebtesten Vornamen im Vogtland 2025.
Die beliebtesten Vornamen im Vogtland 2025. Bild: Tilo Steiner
Die Namen Noah und Emilia liegen deutschlandweit ganz vorn. Im Vogtland heißen 14 Jungs Noah, aber nur 6 Mädchen Emilia. Beliebter sind dort Sophie, Emma, Leni und Frieda.
Die Namen Noah und Emilia liegen deutschlandweit ganz vorn. Im Vogtland heißen 14 Jungs Noah, aber nur 6 Mädchen Emilia. Beliebter sind dort Sophie, Emma, Leni und Frieda. Bild: Viola Lopes/dpa
Helena Sophie heißt das Neujahrsbaby von Plauen 2026. Ob es dieser Name im neuen Jahr in die Top 10 schafft? 2025 lag Helena im Mittelfeld. Zweitname Sophie liegt voll im Trend.
Helena Sophie heißt das Neujahrsbaby von Plauen 2026. Ob es dieser Name im neuen Jahr in die Top 10 schafft? 2025 lag Helena im Mittelfeld. Zweitname Sophie liegt voll im Trend. Bild: Ellen Liebner
Die beliebtesten Vornamen im Vogtland 2025.
Die beliebtesten Vornamen im Vogtland 2025. Bild: Tilo Steiner
Die Namen Noah und Emilia liegen deutschlandweit ganz vorn. Im Vogtland heißen 14 Jungs Noah, aber nur 6 Mädchen Emilia. Beliebter sind dort Sophie, Emma, Leni und Frieda.
Die Namen Noah und Emilia liegen deutschlandweit ganz vorn. Im Vogtland heißen 14 Jungs Noah, aber nur 6 Mädchen Emilia. Beliebter sind dort Sophie, Emma, Leni und Frieda. Bild: Viola Lopes/dpa
Auerbach
Das sind die Top-Babynamen im Vogtland 2025: Renesmee und Platon treffen auf Sophie und Matteo
Redakteur
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Urgroßeltern würden jubeln: Ihre Vintage-Namen lieben junge Eltern im Vogtland. Deren 2025 geborene Babys heißen Emma, Frieda, Emil, Kurt. Weitere Trends: Einer beginnt mit L, einer endet mit i.

Sophie/Sophia und Matteo sind die Lieblingsnamen 2025 im Vogtland. Der zeitlose Mädchennamen wurde 15-mal, der italienische Jungsname (beide in all ihren Schreibweisen) gar 18-mal vergeben. Alle Sophies und Matteos könnten für sich eine Schulklasse bilden – genauso wie die Kinder, die Theo/Teo (16), Noah und Emma/Emmie (beide 14) sowie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.01.2026
4 min.
Emilia und Emil – oder doch ganz anders? Die beliebtesten und außergewöhnlichsten Babynamen in Chemnitz
Es gibt Kindernamen, die sind seit Jahren im Trend. Emilia und Emil gehören dazu.
Schon wieder ein Jahr vorbei: Heißt, es ist Zeit für Statistiken. Und bei einer der schönsten geht es um die Kinder, die 2025 in Chemnitz geboren wurden. „Freie Presse“ hat beim Standesamt nachgefragt und in den Babygalerien gestöbert.
Denise Märkisch
30.12.2025
4 min.
Sophia und Noah sind die beliebtesten Vornamen
Sophia und Noah sind die beliebtesten Vornamen.
Sophia löst Emilia ab, Noah bleibt an der Spitze: Ansonsten gibt es wenig Bewegung beim Vornamen-Ranking. Bei den Jungen kommt Leo hinzu - trotz oder wegen des neuen Papstes?
Carola Große-Wilde, dpa
Von Julia Czaja
2 min.
17:45 Uhr
2 min.
Zwei Standorte, ein Team: Ist dies das Erfolgsgeheimnis für ländliche Gaststätten?
Meinung
Redakteur
Anja Lammers betreibt ein ungewöhnliches Gastro-Konzept.
Während Städte von kulinarischer Vielfalt profitieren, drohen ländliche Gegenden gastronomisch zu veröden. Das Konzept der Familie Lammers zeigt, dass es anders geht. Ein Kommentar von Julia Czaja.
Julia Czaja
18.01.2026
2 min.
Erfahrene Ärztin verstärkt Gesundheitszentrum im Erzgebirge – Neue Sprechstunde startet bald
Dr. Anne Tippmer übernimmt eine neue hausärztliche Sprechstunde.
Das KfH-Gesundheitszentrum Aue erweitert sein Angebot für eine bessere hausärztliche Versorgung. Eine Fachärztin für Innere Medizin bietet eine neue Sprechstunde an. Was bedeutet das für Patienten?
Holk Dohle
18.01.2026
1 min.
Einsatz im Chemnitzer Stadtzentrum: Galerie Roter Turm musste geräumt werden
Etwa 200 Personen mussten den Roten Turm am Sonntag verlassen.
Die Feuerwehr war am Sonntag an der Galerie Roter Turm in der Chemnitzer Innenstadt im Einsatz. Das Gebäude wurde evakuiert. Das war der Grund.
Alexandra Engert und Denise Märkisch
17:40 Uhr
1 min.
Kegeln: VfB Eintracht Fraureuth bringt sein Leistungsvermögen nicht auf die Bahn
Zu wenige Kegel für einen Heimsieg fielen am Samstag beim VfB Eintracht Fraureuth.
Gegen den Deutschen Meister waren die Westsachsen am Samstag nicht chancenlos, doch nur zwei Spieler aus dem Kader konnten überzeugen.
Anika Zimny
Mehr Artikel