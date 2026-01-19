Das sind die Top-Babynamen im Vogtland 2025: Renesmee und Platon treffen auf Sophie und Matteo

Die Urgroßeltern würden jubeln: Ihre Vintage-Namen lieben junge Eltern im Vogtland. Deren 2025 geborene Babys heißen Emma, Frieda, Emil, Kurt. Weitere Trends: Einer beginnt mit L, einer endet mit i.

Sophie/Sophia und Matteo sind die Lieblingsnamen 2025 im Vogtland. Der zeitlose Mädchennamen wurde 15-mal, der italienische Jungsname (beide in all ihren Schreibweisen) gar 18-mal vergeben. Alle Sophies und Matteos könnten für sich eine Schulklasse bilden – genauso wie die Kinder, die Theo/Teo (16), Noah und Emma/Emmie (beide 14) sowie...