  • Der Borkenkäfer ist fort: Wie diese Stadt im Vogtland vom Holzverkauf profitiert

Bild: Niko Mutschmann
Bild: Niko Mutschmann
Auerbach
Der Borkenkäfer ist fort: Wie diese Stadt im Vogtland vom Holzverkauf profitiert
Von Cornelia Henze
Mehrere gute Nachrichten hörte der Rodewischer Stadtrat von Revierförsterin Emilie Merkel. So sieht es aus im Stadtwald.

Der Borkenkäfer hat den Wäldern im Vogtland nicht geschadet. Das trifft auch auf den Stadtwald von Rodewisch zu. Das Resultat: Das Holz wurde nicht beschädigt und kann deshalb zu einem guten Preis in die Wirtschaft verkauft werden. Derzeit befinde sich der Marktpreis für Nadelholz auf hohem Niveau, erklärt die zuständige Revierförsterin den...
