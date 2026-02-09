Der Borkenkäfer ist fort: Wie diese Stadt im Vogtland vom Holzverkauf profitiert

Auerbach
Mehrere gute Nachrichten hörte der Rodewischer Stadtrat von Revierförsterin Emilie Merkel. So sieht es aus im Stadtwald.
Der Borkenkäfer hat den Wäldern im Vogtland nicht geschadet. Das trifft auch auf den Stadtwald von Rodewisch zu. Das Resultat: Das Holz wurde nicht beschädigt und kann deshalb zu einem guten Preis in die Wirtschaft verkauft werden. Derzeit befinde sich der Marktpreis für Nadelholz auf hohem Niveau, erklärt die zuständige Revierförsterin den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.