Sören Voigt, Knut Kirsten und Kerstin Petzold (von links) rollten nach der Freigabe an den Start.
Sören Voigt, Knut Kirsten und Kerstin Petzold (von links) rollten nach der Freigabe an den Start. Bild: Sylvia Dienel
Sören Voigt, Knut Kirsten und Kerstin Petzold (von links) rollten nach der Freigabe an den Start.
Sören Voigt, Knut Kirsten und Kerstin Petzold (von links) rollten nach der Freigabe an den Start. Bild: Sylvia Dienel
Auerbach
Der jüngste Radweg des Vogtlandes ist eröffnet: Freie Fahrt am Neuberg
Von Sylvia Dienel
Am Neuberg zwischen Rempesgrün und Ellefeld haben Radler jetzt freie Fahrt. Die Trasse verbindet nicht nur zwei Orte, sondern stellt auch den Anschluss zu zwei längeren Radwegen der Region her.

Vielbefahrene Straßen oder holpriger Feldweg? Solche Entscheidungen müssen Radfahrer nicht mehr treffen, wenn sie zwischen dem Auerbacher Ortsteil Beerheide und Ellefeld unterwegs sein wollen oder müssen. Seit Freitag ist der nagelneue Radweg „Neuberg“ freigegeben. So heißt das, was vor der Asphaltierung ein Feldweg war und...
