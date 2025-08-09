Der jüngste Radweg des Vogtlandes ist eröffnet: Freie Fahrt am Neuberg

Auerbach
Am Neuberg zwischen Rempesgrün und Ellefeld haben Radler jetzt freie Fahrt. Die Trasse verbindet nicht nur zwei Orte, sondern stellt auch den Anschluss zu zwei längeren Radwegen der Region her.
Vielbefahrene Straßen oder holpriger Feldweg? Solche Entscheidungen müssen Radfahrer nicht mehr treffen, wenn sie zwischen dem Auerbacher Ortsteil Beerheide und Ellefeld unterwegs sein wollen oder müssen. Seit Freitag ist der nagelneue Radweg „Neuberg“ freigegeben. So heißt das, was vor der Asphaltierung ein Feldweg war und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.