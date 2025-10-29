Der Neue im Bauamt Rodewisch: „Der Umbau des Museums wird spannend“

Auerbach
Der krankheitsbedingte Ausfall von Bauamtsleiterin Bettina Groth kam zur Unzeit: die Kita vor dem Abschluss, das Herrenhaus vor der Sanierung. Nun gibt es Hilfe von einem Mann vom Bau.
Peter Sprandel kann beides: anpacken auf dem Bau und Entscheidungen treffen am Schreibtisch. Im Rathaus Rodewisch ist er seit Oktober einer von nur drei männlichen Mitarbeitenden. Zunächst interimsweise für die wegen Krankheit ausgefallene Bauamtsleiterin Bettina Groth ist Sprandel der Verantwortliche für den Hochbau.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.