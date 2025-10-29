Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Peter Sprandel war schon Betonfacharbeiter, Polier, Bauleiter und Bauamtsleiter - so jetzt auch im Rathaus Rodewisch.
Peter Sprandel war schon Betonfacharbeiter, Polier, Bauleiter und Bauamtsleiter - so jetzt auch im Rathaus Rodewisch. Bild: Cornelia Henze
Auerbach
Der Neue im Bauamt Rodewisch: „Der Umbau des Museums wird spannend“
Von Cornelia Henze
Der krankheitsbedingte Ausfall von Bauamtsleiterin Bettina Groth kam zur Unzeit: die Kita vor dem Abschluss, das Herrenhaus vor der Sanierung. Nun gibt es Hilfe von einem Mann vom Bau.

Peter Sprandel kann beides: anpacken auf dem Bau und Entscheidungen treffen am Schreibtisch. Im Rathaus Rodewisch ist er seit Oktober einer von nur drei männlichen Mitarbeitenden. Zunächst interimsweise für die wegen Krankheit ausgefallene Bauamtsleiterin Bettina Groth ist Sprandel der Verantwortliche für den Hochbau.
