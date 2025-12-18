Die Kinder und das Feuer: Wo junge Vogtländer alles über Gefahren der Flammen lernen können

Zehn Mädchen und Jungen im Kindergartenalter haben das Florianbildungszentrum in Eich offiziell eingeweiht. Dort erfahren Steppkes viel über die Aufgaben der Feuerwehr. Und das ist noch nicht alles.

In der Küche qualmt und stinkt es ordentlich: Der Kuchen ist hinüber. Was tun? Nicht alle Antworten sind korrekt. Aber das macht nichts. Denn die Kinder, die sie geben, fangen gerade erst an, eine neue Welt zu erkunden. Zur offiziellen Eröffnung des Florianbildungszentrums (Flobiz) in Eich informierten sie sich über die Arbeit von Feuerwehr... In der Küche qualmt und stinkt es ordentlich: Der Kuchen ist hinüber. Was tun? Nicht alle Antworten sind korrekt. Aber das macht nichts. Denn die Kinder, die sie geben, fangen gerade erst an, eine neue Welt zu erkunden. Zur offiziellen Eröffnung des Florianbildungszentrums (Flobiz) in Eich informierten sie sich über die Arbeit von Feuerwehr...