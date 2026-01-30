Alte Waggons gesucht: Wie die Feuerwehr im Vogtland künftig für Bahn-Katastrophen üben will

Auerbach
Der Ausbau des Brand- und Katastrophenschutzzentrums Eich schreitet fort. Jetzt werden die Weichen für Bahnunfallübungen gestellt. Was schon da ist uns was noch fehlt.
Eisenbahnunfälle gehören zu den selteneren Einsatz-Szenarien. Wenn ein solcher Fall eintritt, wollen die vogtländischen Feuerwehren und Katastrophenschutz-Einheiten bestmöglich vorbereitet sein. Dafür wird jetzt das Brand- und Katastrophenschutzzentrum Eich ausgebaut. Ein Bahndamm ist bereits aufgeschüttet, Gleismaterial wartet auf seinen...
