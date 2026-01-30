MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Alte Waggons gesucht: Wie die Feuerwehr im Vogtland künftig für Bahn-Katastrophen üben will

Das Brandschutz- und Katastrophenschutzzentrum Vogtland ist noch nicht komplett.
Das Brandschutz- und Katastrophenschutzzentrum Vogtland ist noch nicht komplett. Bild: Joachim Thoß/Archiv
Thomas Schlosser am Bahndamm, auf dem bald Schienen liegen und mindestens ein Waggon stehen sollen.
Thomas Schlosser am Bahndamm, auf dem bald Schienen liegen und mindestens ein Waggon stehen sollen. Bild: Sylvia Dienel
Noch ist das gespendete Baumaterial für die Gleise auf dem Nachbargrundstück zwischengeparkt.
Noch ist das gespendete Baumaterial für die Gleise auf dem Nachbargrundstück zwischengeparkt. Bild: Sylvia Dienel
Das Brandschutz- und Katastrophenschutzzentrum Vogtland ist noch nicht komplett.
Das Brandschutz- und Katastrophenschutzzentrum Vogtland ist noch nicht komplett. Bild: Joachim Thoß/Archiv
Thomas Schlosser am Bahndamm, auf dem bald Schienen liegen und mindestens ein Waggon stehen sollen.
Thomas Schlosser am Bahndamm, auf dem bald Schienen liegen und mindestens ein Waggon stehen sollen. Bild: Sylvia Dienel
Noch ist das gespendete Baumaterial für die Gleise auf dem Nachbargrundstück zwischengeparkt.
Noch ist das gespendete Baumaterial für die Gleise auf dem Nachbargrundstück zwischengeparkt. Bild: Sylvia Dienel
Auerbach
Alte Waggons gesucht: Wie die Feuerwehr im Vogtland künftig für Bahn-Katastrophen üben will
Von Sylvia Dienel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Ausbau des Brand- und Katastrophenschutzzentrums Eich schreitet fort. Jetzt werden die Weichen für Bahnunfallübungen gestellt. Was schon da ist uns was noch fehlt.

Eisenbahnunfälle gehören zu den selteneren Einsatz-Szenarien. Wenn ein solcher Fall eintritt, wollen die vogtländischen Feuerwehren und Katastrophenschutz-Einheiten bestmöglich vorbereitet sein. Dafür wird jetzt das Brand- und Katastrophenschutzzentrum Eich ausgebaut. Ein Bahndamm ist bereits aufgeschüttet, Gleismaterial wartet auf seinen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.12.2025
4 min.
Die Kinder und das Feuer: Wo junge Vogtländer alles über Gefahren der Flammen lernen können
Eine Höhle war erste Wissensstation. Dort erzählte Flobiz-Sozialpädagogin Anna Haymann, wie Menschen das Feuer entdeckten und Feuerwehren entstanden.
Zehn Mädchen und Jungen im Kindergartenalter haben das Florianbildungszentrum in Eich offiziell eingeweiht. Dort erfahren Steppkes viel über die Aufgaben der Feuerwehr. Und das ist noch nicht alles.
Sylvia Dienel
18:00 Uhr
4 min.
Nach Neubauers Rückzug: Warum Landrat Krüger auf Stabilität statt Abrechnung setzt
Ausblick und Bilanz im Januar 2026: Mittelsachsens Landrat Sven Krüger im Gespräch mit der „Freien Presse“ in Freiberg.
Nach dem Ausscheiden von Dirk Neubauer musste die Kreisverwaltung Mittelsachsen schnell Stabilität finden. Landrat Sven Krüger spricht über den Übergang und über Kritik zu Beginn seiner Amtszeit.
Grit Baldauf, Wieland Josch
28.01.2026
2 min.
Gefilmter Hilferuf von der Klingenthaler Alm zeigt das ganze Ausmaß des Wegestreits
Ein Video, das die Zufahrt zur Klingenthaler Alm zeigt, sorgt aktuell im Netz für Furore.
Im Netz sorgt neuerdings ein Video für Furore, dass das Dilemma um die Zufahrt zur Klingenthaler Alm in allen Facetten zeigt - im Zeitraffer, aber dennoch über alle Höhenmeter. Ein gefilmter Hilferuf.
Daniela Hommel-Kreißl
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist aber eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
18:00 Uhr
3 min.
Stadt im Erzgebirge beendet Weihnachtszeit am 2. Februar mit großer Feier: Das erwartet Besucher
Die Lichtmess-Feier in Zwönitz zieht alljährliche zahlreiche Besucher an.
Bühnenprogramm, Konzert, kulinarische Leckereien: Die Stadt Zwönitz erwartet zur Lichtmess-Feier am Montag zahlreiche Besucher. Was diese in der Innenstadt erleben können – und worauf sich Autofahrer einstellen müssen.
Jürgen Freitag
20.10.2025
3 min.
Wenn es in der Küche zu brennen anfängt: Wie eine Show-Köchin junge Vogtländer auf so etwas vorbereitet
Anja Haymann arbeitet in der Showküche des Brand- und Katastrophenschutzzentrums in Eich.
Kurz nach der Eröffnung des Brand- und Katastrophenschutzzentrums Vogtland füllt sich nun auch das dort integrierte Florianbildungszentrum mit jungem Leben. Was Kinder da spielerisch lernen können.
Sabine Schott
Mehr Artikel