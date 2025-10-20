Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Wenn es in der Küche zu brennen anfängt: Wie eine Show-Köchin junge Vogtländer auf so etwas vorbereitet

Anja Haymann arbeitet in der Showküche des Brand- und Katastrophenschutzzentrums in Eich.
Anja Haymann arbeitet in der Showküche des Brand- und Katastrophenschutzzentrums in Eich. Bild: Landratsamt Vogtlandkreis
Anja Haymann arbeitet in der Showküche des Brand- und Katastrophenschutzzentrums in Eich.
Anja Haymann arbeitet in der Showküche des Brand- und Katastrophenschutzzentrums in Eich. Bild: Landratsamt Vogtlandkreis
Auerbach
Wenn es in der Küche zu brennen anfängt: Wie eine Show-Köchin junge Vogtländer auf so etwas vorbereitet
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kurz nach der Eröffnung des Brand- und Katastrophenschutzzentrums Vogtland füllt sich nun auch das dort integrierte Florianbildungszentrum mit jungem Leben. Was Kinder da spielerisch lernen können.

Es raucht und zischt und stinkt. Wenn Anja Haymann in ihrer Showküche agiert, machen die Kinder „Oh!“ und „Ah!“. Im neuen Florianbildungszentrum des erst im September eröffneten Brand- und Katastrophenschutzzentrums Vogtland in Eich zeigt Feuerwehr-Sozialarbeiterin Haymann, was so alles beim Kochen oder Bügeln schiefgehen kann und wie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.10.2025
4 min.
„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge
Siegfried Meßner will sich nicht damit abfinden, dass das Bachgeländer in seinem Heimatort Steinbach weiter vor sich hin rostet.
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Kjell Riedel
22.10.2025
2 min.
OpenAI bettet ChatGPT in Web-Nutzung ein - eigener Browser
Mit einem eigenen Browser will OpenAI ChatGPT stärker bei der Nutzung von Websites etablieren. (Archivbild)
Internet-Nutzer steuern Websites tagtäglich über Browser-Software wie Chrome oder Safari an. Beim Konkurrenz-Programm Atlas von OpenAI soll der Chatbot ChatGPT ein ständiger Begleiter sein.
12.10.2025
4 min.
Bevölkerungsschutz in Krisenzeiten: Warum der Vogtlandkreis das heikle Thema auf die lange Bank geschoben hat
Das Brand- und Katastrophenschutzzentrum des Vogtlandkreises in Eich ist seit Mitte September in Betrieb. Unterdessen ist die Planung des Bevölkerungsschutzes bislang nicht vorgestellt worden.
Zur Eröffnung des Brand- und Katastrophenschutzzentrums in Eich hätte das Präsentieren der regionalen Planungen perfekt gepasst. Doch dazu kam es nicht. Die Gründe für das Zögern der hiesigen Katastrophenschützer.
Ulrich Riedel
22.10.2025
5 min.
"Der Nachbar": So liest sich Fitzeks neuer Psychothriller
Mit "Der Nachbar" erscheint nun der neue Psychothriller von Sebastian Fitzek.
Ein Nachbar, der immer hilft? Klingt erst mal gut. Doch in Sebastian Fitzeks neuem Psychothriller wird die Fürsorge schnell zur Bedrohung. Wie ist der Bestseller-Autor selbst als Nachbar drauf?
Sabrina Szameitat, dpa
12.09.2025
4 min.
Offene Türen im vogtländischen Brandschutzzentrum: Was ist das eigentlich genau?
Das Brand- und Katastrophenschutzzentrum in Eich kann am Wochenende besichtigt werden.
Das Brand- und Katastrophenschutzzentrum Vogtland in Eich veranstaltet am Samstag, 10 bis 16 Uhr, einen Tag der offenen Tür. Die „Freie Presse“ beantwortet wichtige Fragen rund um die Einrichtung.
Gunter Niehus
20.10.2025
2 min.
Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben
Der Chemnitzer Ratskeller gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?
Michael Müller
Mehr Artikel