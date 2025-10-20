Wenn es in der Küche zu brennen anfängt: Wie eine Show-Köchin junge Vogtländer auf so etwas vorbereitet

Kurz nach der Eröffnung des Brand- und Katastrophenschutzzentrums Vogtland füllt sich nun auch das dort integrierte Florianbildungszentrum mit jungem Leben. Was Kinder da spielerisch lernen können.

Es raucht und zischt und stinkt. Wenn Anja Haymann in ihrer Showküche agiert, machen die Kinder „Oh!" und „Ah!". Im neuen Florianbildungszentrum des erst im September eröffneten Brand- und Katastrophenschutzzentrums Vogtland in Eich zeigt Feuerwehr-Sozialarbeiterin Haymann, was so alles beim Kochen oder Bügeln schiefgehen kann und wie...