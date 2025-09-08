Die Mondfinsternis im Vogtland beobachtet: „Der sieht doch aus wie ein Schweizer Käse“

Besucheransturm Sonntagabend in der Sternwarte Rodewisch. Rund 200 Leute erwarten den Mond so sehnsüchtig wie einen Star.

Sonntagabend auf der Plattform der Sternwarte Rodewisch passt alles. Das Wetter, die Laune, ein fast wolkenloser Himmel. Alle Augen sind kurz nach 20 Uhr auf die schwache Kontur eines Kreises gerichtet. Nur ein Hauch von Mond erscheint am südöstlichen Abendhimmel: Das Schauspiel der Finsternis ist schon im vollen Gange, als sich das Gestirn...