Die Mondfinsternis im Vogtland beobachtet: „Der sieht doch aus wie ein Schweizer Käse“

Auerbach
Besucheransturm Sonntagabend in der Sternwarte Rodewisch. Rund 200 Leute erwarten den Mond so sehnsüchtig wie einen Star.
Sonntagabend auf der Plattform der Sternwarte Rodewisch passt alles. Das Wetter, die Laune, ein fast wolkenloser Himmel. Alle Augen sind kurz nach 20 Uhr auf die schwache Kontur eines Kreises gerichtet. Nur ein Hauch von Mond erscheint am südöstlichen Abendhimmel: Das Schauspiel der Finsternis ist schon im vollen Gange, als sich das Gestirn...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.