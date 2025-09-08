Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  Die Mondfinsternis im Vogtland beobachtet: „Der sieht doch aus wie ein Schweizer Käse"

Die Mondfinsternis wird zum schönen Farbschauspiel: Den Augenblick, wie das Gestirn vom Erdschatten verdunkelt wir,d hat Sternwartenchef Olaf Graf festgehalten.
Die Mondfinsternis wird zum schönen Farbschauspiel: Den Augenblick, wie das Gestirn vom Erdschatten verdunkelt wir,d hat Sternwartenchef Olaf Graf festgehalten. Bild: Olaf Graf
Auerbach
Die Mondfinsternis im Vogtland beobachtet: „Der sieht doch aus wie ein Schweizer Käse“
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Besucheransturm Sonntagabend in der Sternwarte Rodewisch. Rund 200 Leute erwarten den Mond so sehnsüchtig wie einen Star.

Sonntagabend auf der Plattform der Sternwarte Rodewisch passt alles. Das Wetter, die Laune, ein fast wolkenloser Himmel. Alle Augen sind kurz nach 20 Uhr auf die schwache Kontur eines Kreises gerichtet. Nur ein Hauch von Mond erscheint am südöstlichen Abendhimmel: Das Schauspiel der Finsternis ist schon im vollen Gange, als sich das Gestirn...
