Dreimal Elternglück an einem besonderen Tag: Yuna, Amelie Sophie und Lilian sind die diesjährigen Weihnachtsbabys im Vogtland. Wie es den Neugeborenen und Eltern geht.

Ein Weihnachtsbaby hat am Heiligabend im Vogtland das Licht der Welt erblickt. Am Morgen, kurz nach 8.20 Uhr, ist die kleine Yuna im Klinikum in Rodewisch geboren worden. Sie ist die Tochter von Justin Schenk aus Klingenthal und Celina-Marie Weißflog aus Markneukirchen. Yuna kam mit einer Größe von 54 Zentimetern und einem Gewicht von 3900...