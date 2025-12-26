MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Die Weihnachtsbabys im Vogtland: Drei kleine Mädchen erblicken an Heiligabend das Licht der Welt

Die kleine Yuna komplettiert das junge Glück von Celina-Marie Weißflog und Justin Schenk.
Die kleine Yuna komplettiert das junge Glück von Celina-Marie Weißflog und Justin Schenk. Bild: Justin Schenk
Amelie Sophie Ackermann mit ihren Eltern Katharina und Marco.
Amelie Sophie Ackermann mit ihren Eltern Katharina und Marco. Bild: Ellen Liebner
Lilian Bero mit ihrer Mutter Randa Al Abdullah, Vater Mustafa Bero und der vierjährigen Schwester Ayla Bero.
Lilian Bero mit ihrer Mutter Randa Al Abdullah, Vater Mustafa Bero und der vierjährigen Schwester Ayla Bero. Bild: Ellen Liebner
Die kleine Yuna komplettiert das junge Glück von Celina-Marie Weißflog und Justin Schenk.
Die kleine Yuna komplettiert das junge Glück von Celina-Marie Weißflog und Justin Schenk. Bild: Justin Schenk
Amelie Sophie Ackermann mit ihren Eltern Katharina und Marco.
Amelie Sophie Ackermann mit ihren Eltern Katharina und Marco. Bild: Ellen Liebner
Lilian Bero mit ihrer Mutter Randa Al Abdullah, Vater Mustafa Bero und der vierjährigen Schwester Ayla Bero.
Lilian Bero mit ihrer Mutter Randa Al Abdullah, Vater Mustafa Bero und der vierjährigen Schwester Ayla Bero. Bild: Ellen Liebner
Update
Auerbach
Die Weihnachtsbabys im Vogtland: Drei kleine Mädchen erblicken an Heiligabend das Licht der Welt
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dreimal Elternglück an einem besonderen Tag: Yuna, Amelie Sophie und Lilian sind die diesjährigen Weihnachtsbabys im Vogtland. Wie es den Neugeborenen und Eltern geht.

Ein Weihnachtsbaby hat am Heiligabend im Vogtland das Licht der Welt erblickt. Am Morgen, kurz nach 8.20 Uhr, ist die kleine Yuna im Klinikum in Rodewisch geboren worden. Sie ist die Tochter von Justin Schenk aus Klingenthal und Celina-Marie Weißflog aus Markneukirchen. Yuna kam mit einer Größe von 54 Zentimetern und einem Gewicht von 3900...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.11.2025
3 min.
„Es war ein Gefühlschaos“: Junge Mutter berichtet von plötzlicher Zwillingsgeburt im Erzgebirge
Lisa und Stephan Blume mit ihren Söhnen Justus und Jasper. Zur Familie gehört noch eine fünfjährige Tochter.
Lisa Blume hat vor gut anderthalb Jahren zwei Jungs auf die Welt gebracht. Mit der Geburt ging es schneller als gedacht. Im Helios-Krankenhaus in Aue kam die 32-Jährige jetzt mit Eltern zusammen, denen es ähnlich erging.
Anna Neef
25.12.2025
2 min.
Weihnachtsbaby 2025 in Freiberg: Lasse kurz vor Mitternacht geboren
Lasse ist das Weihnachtsbaby in Freiberg, Alina Lauckner und Felix Karst sind überglücklich.
Im Kreiskrankenhaus Freiberg kam am Heiligabend um 23.25 Uhr Lasse Lauckner zur Welt. Für seine Eltern aus Hainichen ist es das erste Kind – und bereits das 522. Baby des Jahres in der Klinik.
Marcel Schlenkrich, Heike Hubricht
25.12.2025
2 min.
City-Bahn im Chemnitzer Hauptbahnhof entgleist
Bei einer Rangierfahrt im Chemnitzer Hauptbahnhof ist eine City-Bahn entgleist.
Heiligabend rückte das THW aus, um bei einer entgleisten City-Bahn in Chemnitz zu helfen. Der Einsatz ging lange, eine Gefahr bestand aber nicht.
Denise Märkisch
23.12.2025
4 min.
„Mein Ziel ist es, die Krankheit zu besiegen“: Wenn ein Arzt im Vogtland zum Patienten wird
Detlef Schlott aus Bad Elster: Eine Krebsdiagnose hat für den 57-Jährigen den Blick auf das Leben verändert.
Weihnachten ist die Zeit zum Innehalten und Nachdenken. Für Detlef Schlott aus Bad Elster kam diese Phase schon mitten im Hochsommer. Und mit einer Krebsdiagnose die Frage: Was ist wirklich wichtig?
Ronny Hager
17:00 Uhr
3 min.
BSV Sachsen Zwickau: Welches taktische Mittel im Derby gegen den Thüringer HC zum Erfolgsfaktor werden soll
Co-Trainerin Rita Lakatos (rechts) und Kreisläuferin Victoria Hasselbusch (links) gehen optimistisch ins Derby gegen den Thüringer HC.
Für die Bundesliga-Handballerinnen steht am Samstag das erste Punktspiel seit Mitte November an. Was die Gastgeberinnen optimistisch stimmt und mit welchem kurzfristigen Transfer der Gast aufwartet.
Anika Zimny, Monty Gräßler
17:02 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 26.12.2025
 13 Bilder
Kleine Eisstrukturen haben sich nach zwei sehr kalten Nächten am Ufer der Talsperre Spremberg gebildet.
Mehr Artikel