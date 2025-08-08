Diese Kirche im Vogtland feiert Hundertjähriges: Demnächst gibt sie ein altes Geheimnis preis

Auerbach
Der Gemeinde Rützengrün steht eine Jubiläumswoche bevor. Auftakt bildet ein Festgottesdienst am Sonntag. Wie der heutige Rodewischer Ortsteil zu seiner Kirche kam.
Sie steht an der Hauptstraße, ist nach Martin Luther benannt und eine der jüngsten im Vogtland: Am Sonntag wird die Rützengrüner Kirche offiziell 100 Jahre alt. Aus gegebenem Anlass hat ihr die Kirchgemeinde eine Festwoche gewidmet.
