Regionale Nachrichten und News
  Diese Kirche im Vogtland feiert Hundertjähriges: Demnächst gibt sie ein altes Geheimnis preis

Am äußeren Erscheinungsbild hat sich seit der Weihe vor 100 Jahren nichts verändert. Bild: Sylvia Dienel
Am äußeren Erscheinungsbild hat sich seit der Weihe vor 100 Jahren nichts verändert. Bild: Sylvia Dienel
Auerbach
Diese Kirche im Vogtland feiert Hundertjähriges: Demnächst gibt sie ein altes Geheimnis preis
Von Sylvia Dienel
Der Gemeinde Rützengrün steht eine Jubiläumswoche bevor. Auftakt bildet ein Festgottesdienst am Sonntag. Wie der heutige Rodewischer Ortsteil zu seiner Kirche kam.

Sie steht an der Hauptstraße, ist nach Martin Luther benannt und eine der jüngsten im Vogtland: Am Sonntag wird die Rützengrüner Kirche offiziell 100 Jahre alt. Aus gegebenem Anlass hat ihr die Kirchgemeinde eine Festwoche gewidmet.
