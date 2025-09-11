Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Auerbach
Die Bestürzung bei Zwergen und Stiefmutter ist groß über Schneewittchens Tod. „Schneewittchen - Die ganze Wahrheit" führt die Rodewischer Theatergruppe auf.
Die Bestürzung bei Zwergen und Stiefmutter ist groß über Schneewittchens Tod. „Schneewittchen - Die ganze Wahrheit" führt die Rodewischer Theatergruppe auf. Bild: Cornelia Henze
Die Bestürzung bei Zwergen und Stiefmutter ist groß über Schneewittchens Tod. „Schneewittchen - Die ganze Wahrheit" führt die Rodewischer Theatergruppe auf.
Die Bestürzung bei Zwergen und Stiefmutter ist groß über Schneewittchens Tod. „Schneewittchen - Die ganze Wahrheit" führt die Rodewischer Theatergruppe auf. Bild: Cornelia Henze
Auerbach
Diese Vogtländer haben Lust auf Zickenkrieg, Intrige und Mord
Von Cornelia Henze
Die Spiellust von 20 Frauen und Männern ist Schuld, dass es in Rodewisch wieder Theater gibt. Das einmalige Ensemble zum Stadtgeburtstag wird zur festen Truppe. Es wird märchenhaft und rattenscharf.

Warum aufhören? Warum nicht weitermachen? Das sagten sich die Frauen und Männer, die 2024 zum 100. Stadtgeburtstag in Rodewisch vorübergehend zu Laienschauspielern wurden und die Sage „Mit einem Wisch fing alles an“ aufgeführt hatten. Die zwei Aufführungen, der Applaus und der viele Zuspruch machten Mut und Lust auf mehr Bühne. Fast alle...
