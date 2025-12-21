MENÜ
  • Diese Vogtländer sind die besten Eierlikör-Macher: DDR-Rezept ist der Renner bei der Schlossweihnacht

Michael Schulz schaffte es mit seiner Eierlikör-Kreation ganz nach vorn, Rebecca Holzmüller landete auf Rang zwei.
Michael Schulz schaffte es mit seiner Eierlikör-Kreation ganz nach vorn, Rebecca Holzmüller landete auf Rang zwei. Bild: David Rötzschke
Bürgermeister Jörg Kerber mit den Wettbewerbs-Likören.
Bürgermeister Jörg Kerber mit den Wettbewerbs-Likören. Bild: David Rötzschke
Die Eierlikör-Jury: Jens Seidel, Jana Voigt, Ina Schöniger, Bernd Bauer, Mike Seidel und Babett Seidel (von links).
Die Eierlikör-Jury: Jens Seidel, Jana Voigt, Ina Schöniger, Bernd Bauer, Mike Seidel und Babett Seidel (von links). Bild: David Rötzschke
Bezaubernde Weihnachtskulisse am Ellefelder Schloss.
Bezaubernde Weihnachtskulisse am Ellefelder Schloss. Bild: David Rötzschke
Auerbach
Diese Vogtländer sind die besten Eierlikör-Macher: DDR-Rezept ist der Renner bei der Schlossweihnacht
Von Sylvia Dienel
Mitmachaktionen gehören seit jeher zur Ellefelder Schlossweihnacht. Bei der elften Ausgabe am Wochenende suchte eine Jury den leckersten Eierlikör im ganzen Ort. Was ist das Geheimnis des Gewinner-Rezepts?

Er sieht aus wie seine elf Mitbewerber und hat doch die Nase vorn: Der Eierlikör von Michael Schulz setzte sich zur 11. Ellefelder Schlossweihnacht am Wochenende an die Spitze. Eine sechsköpfige Jury prüfte sämtliche Wettbewerbskandidaten auf Herz und Nieren und kürte den Inhalt von Flasche Nummer 12 zum besten hausgemachten Eierlikör im...
