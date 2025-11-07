Dieses Freibad im Vogtland bekommt eine einzigartige Attraktion: „Das ist wie Springen - nur andersherum“

Das Rebesgrüner Waldsportbad behält seine Riesenrutsche. Das Wasser wird wärmer, aber das Becken bedeutend kleiner. Mit einer Besonderheit im Becken fremdeln die Gäste eines Bürgerforums vor allem.

Das ist kein Wunschkonzert. Der Satz steht am Anfang des Bürgerforums in der Kulturfabrik, zu der die Stadt Auerbach und das Lichtensteiner Planungsbüro Bauconzept am Donnerstag geladen hatten. Knapp 100 Besucher hören, was Sache ist. Für 4 Millionen Euro - und nicht mehr - bekommen die Rebesgrüner ein Edelstahlbecken, Planschbecken, neue...