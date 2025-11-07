Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Vogtland
  • Auerbach
  Dieses Freibad im Vogtland bekommt eine einzigartige Attraktion: „Das ist wie Springen - nur andersherum"

Eine Kletterwand, die ins Becken hineinragt, soll auch in Rebesgrün entstehen. Der Kletterspaß ersetzt das Sprungbrett. Die Firma Waterclimbing aus Nürnberg stellt die Wände her.
Eine Kletterwand, die ins Becken hineinragt, soll auch in Rebesgrün entstehen. Der Kletterspaß ersetzt das Sprungbrett. Die Firma Waterclimbing aus Nürnberg stellt die Wände her. Bild: Waterclimbing
Eine Kletterwand, die ins Becken hineinragt, soll auch in Rebesgrün entstehen. Der Kletterspaß ersetzt das Sprungbrett. Die Firma Waterclimbing aus Nürnberg stellt die Wände her.
Eine Kletterwand, die ins Becken hineinragt, soll auch in Rebesgrün entstehen. Der Kletterspaß ersetzt das Sprungbrett. Die Firma Waterclimbing aus Nürnberg stellt die Wände her. Bild: Waterclimbing
Auerbach
Dieses Freibad im Vogtland bekommt eine einzigartige Attraktion: „Das ist wie Springen - nur andersherum“
Von Cornelia Henze
Das Rebesgrüner Waldsportbad behält seine Riesenrutsche. Das Wasser wird wärmer, aber das Becken bedeutend kleiner. Mit einer Besonderheit im Becken fremdeln die Gäste eines Bürgerforums vor allem.

Das ist kein Wunschkonzert. Der Satz steht am Anfang des Bürgerforums in der Kulturfabrik, zu der die Stadt Auerbach und das Lichtensteiner Planungsbüro Bauconzept am Donnerstag geladen hatten. Knapp 100 Besucher hören, was Sache ist. Für 4 Millionen Euro - und nicht mehr - bekommen die Rebesgrüner ein Edelstahlbecken, Planschbecken, neue...
