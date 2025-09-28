Dieses Trio gehört zu den besten Jung-Handwerkern des Vogtlands: „Wir brauchen euch hier bei uns ganz, ganz dringend“

Mehr als 90 junge Leute haben ihre Handwerksausbildung beendet und nun ihre Zeugnisse erhalten. Die meisten wollen in der Region bleiben und viele sogar gleich weiterlernen.

Es sind Maurer, Fahrzeuglackierer, Fleischfachverkäufer, Anlagenmechaniker oder Tischler. Bürokauffrauen und erstaunlich viele Musikinstrumentenbauer, um nur einige Berufsrichtungen zu nennen: Über 90 junge Frauen und Männer, die im Vogtland ihre Berufsausbildung absolviert haben, gehen am Montag als handwerklich versierte, frischgebackene...