Ein bisschen Angst war dabei: Warum eine junge Rodewischerin von Süd nach Nord durch Fuerteventura wanderte

Rucksack gepackt. Wanderschuhe geschnürt. Schon kann es los gehen. Diese junge Vogtländerin erkundete zusammen mit einem Freund die kanarische Insel auf eigene Faust - inklusive Übernachtung im Freien.

Das Handy mal ausschalten. Stundenlang keine Menschenseele treffen. Und beim Aufwachen Meeresrauschen hören. Fünf Tage lang war das die Realität für zwei junge Wanderer. Die Freunde waren in der Natur auf sich allein gestellt. Ob Zelt, Wasser oder Sonnencreme - alles, was sie zum Leben brauchten, trugen sie in ihren Rucksäcken.