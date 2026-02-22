Junge Vogtländerin erfüllt sich nach dem Studium einen großen Traum in Australien

Auerbach
Seit fast einem Jahr tauscht die 23-Jährige ihren Alltag im Vogtland gegen Strände, Roadtrips und Gelegenheitsjobs in Australien. Gemeinsam mit ihrem Freund erkundet sie das Land auf eigene Faust.
Die einen ernten Früchte auf einer Farm, die anderen helfen in Cafés aus – anschließend ziehen sie weiter zum nächsten Ort. Das ist das Prinzip von Work and Travel. Es verbindet das Reisen durch fremde Länder mit dem Arbeiten vor Ort. Junge Menschen lernen so andere Kulturen fernab des klassischen Tourismus kennen und finanzieren sich ihre...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.