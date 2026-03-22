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Noch ist es eine Baustelle, doch Tammo soll sich in seinem neuen Heim einmal selbstständig bewegen können.
Noch ist es eine Baustelle, doch Tammo soll sich in seinem neuen Heim einmal selbstständig bewegen können. Foto: David Rötzschke
Der Zugang zum Haus ist noch nicht barrierefrei. Tammo braucht hier Hilfe.
Der Zugang zum Haus ist noch nicht barrierefrei. Tammo braucht hier Hilfe. Foto: David Rötzschke
Sich einmal selbst um alles kümmern können, das ist auch Tammos Plan.
Sich einmal selbst um alles kümmern können, das ist auch Tammos Plan. Foto: David Rötzschke
Noch ist es eine Baustelle, doch Tammo soll sich in seinem neuen Heim einmal selbstständig bewegen können.
Noch ist es eine Baustelle, doch Tammo soll sich in seinem neuen Heim einmal selbstständig bewegen können. Foto: David Rötzschke
Der Zugang zum Haus ist noch nicht barrierefrei. Tammo braucht hier Hilfe.
Der Zugang zum Haus ist noch nicht barrierefrei. Tammo braucht hier Hilfe. Foto: David Rötzschke
Sich einmal selbst um alles kümmern können, das ist auch Tammos Plan.
Sich einmal selbst um alles kümmern können, das ist auch Tammos Plan. Foto: David Rötzschke
Auerbach
Ein Haus für Tammo: Wie eine Treuener Familie eine barrierefreie Sanierung stemmt
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
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Der sechsjährige Tammo lebt mit einer Muskelerkrankung. Für ihn baut seine Familie in Treuen ein Haus barrierefrei um. Doch unerwartete Probleme treiben die Kosten jetzt in die Höhe.

„Das muss noch ab.“ Tammo quengelt und zieht an seinem Korsett. Mit einer Stehhilfe kann sich der Sechsjährige aufrecht durch die Wohnung bewegen. Das funktioniert gut – aber alles muss richtig sitzen. Stefanie Heckel kommt ihrem Sohn zu Hilfe. Eine Orthese an, die andere wieder aus. Ein kompliziertes Spiel. Und Tammo spielt es täglich.
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