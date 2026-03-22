Ein Haus für Tammo: Wie eine Treuener Familie eine barrierefreie Sanierung stemmt

Auerbach
Der sechsjährige Tammo lebt mit einer Muskelerkrankung. Für ihn baut seine Familie in Treuen ein Haus barrierefrei um. Doch unerwartete Probleme treiben die Kosten jetzt in die Höhe.
„Das muss noch ab.“ Tammo quengelt und zieht an seinem Korsett. Mit einer Stehhilfe kann sich der Sechsjährige aufrecht durch die Wohnung bewegen. Das funktioniert gut – aber alles muss richtig sitzen. Stefanie Heckel kommt ihrem Sohn zu Hilfe. Eine Orthese an, die andere wieder aus. Ein kompliziertes Spiel. Und Tammo spielt es täglich.
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