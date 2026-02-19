MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Ein Stück vogtländische Familiengeschichte kehrt ins Rittergut zurück: Was zwei Möbelstücke erzählen

NUZ-Leiterin Antje Becker (links) nimmt den Sekretärtresor-Schlüssel in Empfang. Christine Ludwig ist eine Urenkelin von Carl Friedrich Adler (kleines Bild) und wohnt in Thüringen.
NUZ-Leiterin Antje Becker (links) nimmt den Sekretärtresor-Schlüssel in Empfang. Christine Ludwig ist eine Urenkelin von Carl Friedrich Adler (kleines Bild) und wohnt in Thüringen. Bild: Sylvia Dienel
Wie der Schreibtisch fügt sich auch das Bücherregal anno 1879 in das restaurierte historische NUZ-Ambiente ein.
Wie der Schreibtisch fügt sich auch das Bücherregal anno 1879 in das restaurierte historische NUZ-Ambiente ein. Bild: Sylvia Dienel
Eine dreitägige Begleitausstellung erzählt von mehreren Jahrhunderten Ritterguts- und Ortsgeschichte.
Eine dreitägige Begleitausstellung erzählt von mehreren Jahrhunderten Ritterguts- und Ortsgeschichte. Bild: Sylvia Dienel
NUZ-Leiterin Antje Becker (links) nimmt den Sekretärtresor-Schlüssel in Empfang. Christine Ludwig ist eine Urenkelin von Carl Friedrich Adler (kleines Bild) und wohnt in Thüringen.
NUZ-Leiterin Antje Becker (links) nimmt den Sekretärtresor-Schlüssel in Empfang. Christine Ludwig ist eine Urenkelin von Carl Friedrich Adler (kleines Bild) und wohnt in Thüringen. Bild: Sylvia Dienel
Wie der Schreibtisch fügt sich auch das Bücherregal anno 1879 in das restaurierte historische NUZ-Ambiente ein.
Wie der Schreibtisch fügt sich auch das Bücherregal anno 1879 in das restaurierte historische NUZ-Ambiente ein. Bild: Sylvia Dienel
Eine dreitägige Begleitausstellung erzählt von mehreren Jahrhunderten Ritterguts- und Ortsgeschichte.
Eine dreitägige Begleitausstellung erzählt von mehreren Jahrhunderten Ritterguts- und Ortsgeschichte. Bild: Sylvia Dienel
Auerbach
Ein Stück vogtländische Familiengeschichte kehrt ins Rittergut zurück: Was zwei Möbelstücke erzählen
Von Sylvia Dienel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor acht Jahrzehnten traf den Unterlauterbacher Gutshofbesitzer Carl Adler die Enteignung. Auch Familienmobiliar ging dahin. Jetzt sind zwei in Leipzig aufbewahrte Stücke zurück im Vogtland.

Christine Ludwig steht zwischen einem wuchtigen Sekretär und einem etwas dezenter ausgestatteten Bücherregal – und kann es immer noch nicht fassen: Die Möbelstücke sind wieder zuhause. Ihr Urgroßvater Carl Friedrich Adler besaß das Unterlauterbacher Rittergut Adlershof, bis ihn die entschädigungslose Enteignung nach Kriegsende 1945...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:30 Uhr
4 min.
Wichtige Straße im Vogtland von März bis November gesperrt: Was das für Autofahrer bedeutet
Die Brücke über den Görnitzbach in Raasdorf wird ab März abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Im Zuge dieser und weiterer Bauarbeiten ist die Ortsdurchfahrt bis November zu.
Der Oelsnitzer Ortsteil Raasdorf wird Großbaustelle. Was dort geplant ist und worauf sich Autofahrer einstellen sollten.
Ronny Hager
17:30 Uhr
3 min.
Mit kleinen Schritten: Niederfrohna modernisiert Sportanlagen und Kita
Bürgermeister Jens Hinkelmann in Sporthalle der Grundschule Niederfrohna.
Stetig höhlt den Stein, könnte das Motto von Bürgermeister Jens Hinkelmann sein. Statt auf eine Großinvestition zu warten, saniert er schrittweise. Was an den Anlagen neu ist und bald entsteht.
Jonas Patzwaldt
12.02.2026
1 min.
Fingerpuppen filzen: Oberlauterbachs Kinderkurs
Ein Kursus im Filzen für Kinder wird im Oberlauterbacher NUZ angeboten.
Ein kreatives Abenteuer wartet auf Kinder: Der Nassfilz-Workshop im Naturschutzzentrum öffnet seine Türen.
Lutz Kirchner
18.02.2026
4 min.
Beschlagnahmung des Protestbusses „Adenauer SRP+“ in Döbeln: Nachträglicher Beschluss war rechtswidrig
Per Tieflader ging es für den Protestbus, den die Polizei zuvor beschlagnahmt hatte, am 7. Oktober von Chemnitz zurück nach Berlin.
Die Beschlagnahme des „Adenauer SRP+“-Busses im September 2025 in Mittelsachsen hat Folgen: Das Landgericht Chemnitz gibt dem „Zentrum für Politische Schönheit“ in einem zentralen Punkt Recht.
Manuel Niemann
18.02.2026
4 min.
Tollkühne Ski-Springer im Erzgebirge: Im Auslauf ging es sogar über einen Bach und die Hauptstraße
 7 Bilder
Sportler André Helbig zeigt auf den Hang der ehemaligen Skischanze in Gahlenz.
Die Skischanze in Gahlenz bei Oederan war mehr als ein Sport-Ort – sie war ein Symbol für Pioniergeist und Gemeinschaftssinn. Einwohner und Turner hoben die Turnerschanze aus der Taufe.
Christof Heyden
11:00 Uhr
2 min.
Umweltzentrum im Vogtland erinnert an Geschichte des Ritterguts Oberlauterbach: Historische Möbelstücke kehren zurück
Wo heute das Umweltzentrum Oberlauterbach sitzt, befand sich früher ein Rittergut.
Eine dreitägige Ausstellung im Natur- und Umweltzentrum Oberlauterbach arbeitet die Rittergutsgeschichte auf. Dabei spielt das Missionswerk Leipzig eine wichtige Rolle. Eröffnung ist am 18. Februar.
Sylvia Dienel
Mehr Artikel