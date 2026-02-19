Ein Stück vogtländische Familiengeschichte kehrt ins Rittergut zurück: Was zwei Möbelstücke erzählen

Auerbach
Vor acht Jahrzehnten traf den Unterlauterbacher Gutshofbesitzer Carl Adler die Enteignung. Auch Familienmobiliar ging dahin. Jetzt sind zwei in Leipzig aufbewahrte Stücke zurück im Vogtland.
Christine Ludwig steht zwischen einem wuchtigen Sekretär und einem etwas dezenter ausgestatteten Bücherregal – und kann es immer noch nicht fassen: Die Möbelstücke sind wieder zuhause. Ihr Urgroßvater Carl Friedrich Adler besaß das Unterlauterbacher Rittergut Adlershof, bis ihn die entschädigungslose Enteignung nach Kriegsende 1945...
