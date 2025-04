Eine Maibaumscheibe und ein Ei: Warum ein Dorf im Vogtland zwei Euro dafür haben will

Bislang stand Ellefeld ohne Maibaum da. Das ändert sich jetzt: Am Donnerstag wird es auf dem Markt eine Premiere geben. Mit was sich der Verein „Wir für Ellefeld“ von anderen Maibäumen abheben will.

Drei Männer müssen anpacken wenn das stattliche Fichten-Flechtwerk seinen Platz wechselt. „Wir haben den größten Kranz von ganz Ostdeutschland", lacht Heike Strauch-Laschewski und freut sich mit ihren Kollegen vom Verein „Wir für Ellefeld" über das, was vor der Tür steht: Zum ersten Mal in der Ortsgeschichte gibt es ein...