Elektromeister will Bürgermeister von Bergen werden: „Auf die Schultern klopft dir keiner.“

Enrico Trapp tritt zur Bürgermeisterwahl in Bergen am 15. Juni an. Bereits sein Vater war Bürgermeister. Inwiefern ihn das geprägt hat.

Er hat sich das Bürgerbegegnungszentrum für das Gespräch ausgesucht. Ganz bewusst. „Diese Fläche ist für unsere Gemeinde einfach sehr wichtig“, sagt Enrico Trapp, während hinter ihm Kinder und Jugendliche auf dem Sportplatz Fußball trainieren. „Die Bergener können es für vergleichsweise wenig Geld für Veranstaltungen nutzen“ Der... Er hat sich das Bürgerbegegnungszentrum für das Gespräch ausgesucht. Ganz bewusst. „Diese Fläche ist für unsere Gemeinde einfach sehr wichtig“, sagt Enrico Trapp, während hinter ihm Kinder und Jugendliche auf dem Sportplatz Fußball trainieren. „Die Bergener können es für vergleichsweise wenig Geld für Veranstaltungen nutzen“ Der...