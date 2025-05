Erdbeer- und Blumen-Funck verärgert: „Die Vogtländer haben ein Problem mit der Ehrlichkeit“

Nur vier Erdbeer-Felder zum Selbstpflücken gibt es 2025 im Vogtlandkreis. Auf ein Tulpenfeld verzichtet die Betreiberfamilie gleich ganz. Warum?

Auf Feldern in Auerbach, Rotschau, Obermylau und Taltitz sind 2025 Erdbeer-Pflücker willkommen. Noch. Für 2026 kündigt die Betreiberfamilie Funck an, das Erdbeer-Feld in Obermylau zu schließen. Und schon in diesem Frühjahr gab es in Oberlosa bei Plauen keine Tulpen mehr zu pflücken. „Die Vogtländer haben ein Problem mit der...