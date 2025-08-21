Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei hofft auf Hinweise zu Dieben in Falkenstein. Bild: Symbolbild: Karl-Heinz H/stock
Die Polizei hofft auf Hinweise zu Dieben in Falkenstein. Bild: Symbolbild: Karl-Heinz H/stock
Auerbach
Fallrohre an Rathaus in Falkenstein abgerissen
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Diebe haben es auf das Kupfer abgesehen. Die Polizei hat eine Bitte.

Ein ungewöhnliches Ziel hatten sich Täter in der Nacht zum Mittwoch, 20. August, in Falkenstein ausgesucht. Sie haben vom Rathaus Fallrohre abgerissen und gestohlen. Darüber hat die Polizei berichtet. Der Diebstahl ist zwischen Dienstag gegen 16 Uhr und Mittwoch, etwa 7.30 Uhr, geschehen. Die Täter entfernten von dem Gebäude am...
