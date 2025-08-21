Fallrohre an Rathaus in Falkenstein abgerissen

Auerbach
Diebe haben es auf das Kupfer abgesehen. Die Polizei hat eine Bitte.
Ein ungewöhnliches Ziel hatten sich Täter in der Nacht zum Mittwoch, 20. August, in Falkenstein ausgesucht. Sie haben vom Rathaus Fallrohre abgerissen und gestohlen. Darüber hat die Polizei berichtet. Der Diebstahl ist zwischen Dienstag gegen 16 Uhr und Mittwoch, etwa 7.30 Uhr, geschehen. Die Täter entfernten von dem Gebäude am...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.