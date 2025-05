Feuerwehr eilt zu Brand in Rodewisch: Was bisher zu dem Einsatz bekannt ist

Nach einem Feuer am Mittwochmorgen mussten zwei Personen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt.

In einem Einfamilienhaus an der Alten Lengenfelder Straße in Rodewisch ist es Mittwochmorgen kurz nach 8 Uhr zu einem Küchenbrand gekommen. Der Eigentümer bemerkte das Feuer selbst und versuchte, die Flammen zu löschen. Die Feuerwehr wurde alarmiert und war wenig später mit Kräften aus Rodewisch und Auerbach vor Ort. Insgesamt rückten 26...